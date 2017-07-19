Pnrr: Confindustria Dm, collaudato oltre 90% apparecchiature ma servono competenze

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 1 dic - Delle 3.237 apparecchiature acquistate con i fondi del Pnrr, il 91% - pari a 2.945 macchine - e' gia' stato collaudato. Restano 292 apparecchiature che devono raggiungere la piena operativita' entro giugno 2026. Le regioni piu' indietro nei collaudi sono Sicilia (52), Lazio (36), Campania e Puglia (33 ciascuna) e Calabria (20). A ritardare l'attivazione sono soprattutto le risonanze magnetiche - per cui vanno adeguate le sale agli standard di sicurezza - insieme a Pet e angiografi, che richiedono pavimenti rinforzati, impianti elettrici dedicati e sistemi di climatizzazione di precisione. E' quanto emerge dall'analisi del Centro Studi di Confindustria Dispositivi Medici (Dm) sullo stato di attuazione dell'ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero previsto dalla Missione 6 Salute del Pnrr. Delle quasi 12.000 apparecchiature mappate nel 2024 tra strutture pubbliche e private, 5.365 avevano piu' di cinque anni. Con i fondi Pnrr, nel solo settore pubblico, ne sono state sostituite 1.482 (28%). 'L'intervento di sostituzione finanziato dal Pnrr - dichiara Alessandro Preziosa, Presidente Elettromedicali di Confindustria Dm - e' un ottimo punto di partenza per il rinnovamento del parco installato. Le nuove tecnologie migliorano la capacita' diagnostica e accelerano la refertazione, aspetti cruciali per ridurre le liste d'attesa e intercettare precocemente molte patologie. I benefici per i pazienti sono evidenti: diagnosi piu' tempestive e precise, percorsi terapeutici piu' personalizzati e minori supporto agli specialisti nella refertazione, con ricadute positive sulle cure, sui ricoveri e sulla qualita' della vita. Perche' questi vantaggi si traducano in un reale miglioramento dell'assistenza - aggiunge Preziosa - e' pero' essenziale disporre di professionisti in numero adeguato e adeguatamente formati: senza competenze, anche le apparecchiature piu' avanzate non riescono a esprimere appieno il loro potenziale'.

