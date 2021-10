Pnrr: Cirio a De Luca, 'idea assistenzialista, non esiste aspettarsi qualcosa da Nord'

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 21 ott - "Sul Pnrr De Luca tradisce un'impostazione mentale sbagliata. Non deve aspettarsi niente, l'idea di doversi aspettare qualcosa dal Nord non esiste, tradisce un'impostazione assistenzialista.

Quindi nessuno deve aspettarsi niente da nessuno. Ognuno deve cercare di fare la propria parte". Lo ha detto Alberto Cirio, presidente della Regione Piemonte, intervenendo a Napoli al convegno di Confindustria sulla coesione territoriale replicando al governatore della Regione Campania. "Vorrei un Pnrr per bandi e no per bande, nell'accezione nobile del termine, ovvero - ha aggiunto Cirio - che non ci devono essere le bande del Nord o del Sud, ma un criterio unitario e corretto per tutti. Mi auguro che con un Presidente del Consiglio forte come Draghi, con grande credibilita' europea, i soldi arrivino presto da Bruxelles. Dopodiche' una volta arrivati spettera' a noi fare i bravi figli e comportarci bene, spendendoli bene'.

