Pnrr: Cgil, speso meno di un terzo dei finanziamenti per la sanita'

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 22 dic - 'Mancano pochi mesi alla scadenza del Pnrr ma i forti ritardi mettono a rischio l'attuazione dei progetti della Missione Salute. Sono stati spesi meno di un terzo dei finanziamenti: senza un energico scatto finale, a poco possono valere le ipocrite rassicurazioni del Governo'. E' quanto denuncia la segretaria confederale della Cgil Daniela Barbaresi, che commenta il Monitoraggio sull'attuazione del Pnrr-Missione 6 elaborato dall'Area Stato Sociale della Confederazione. La Cgil evidenzia che i ritardi nell'attuazione dei progetti riguardano tutta la Missione Salute (M6). Dei 10.127 progetti finanziati per 19,6 miliardi di euro complessivi (di cui 14,6 miliardi di euro di risorse Pnrr) a ottobre 2025 sono stati spesi 6,1 miliardi, pari al 31,2% dei fondi disponibili, e completati il 41,5% dei progetti complessivi. Particolarmente critica - rilevano dal sindacato - la situazione dei progetti destinati alla realizzazione delle reti di prossimita' e strutture per l'assistenza territoriale, per le quali a ottobre scorso risulta speso solo il 28,9% dei 10,2 miliardi di euro disponibili, e solo il 29,1% dei progetti sono stati completati. In meno di otto mesi dovranno essere terminati 1.984 progetti e spesi 7,2 miliardi di euro, 'davvero una sfida contro il tempo' secondo Barbaresi. Altro allarme sulla realizzazione delle Case della Comunita', con solo il 5,1% dei progetti completati e solamente il 23,8% speso dei 2,8 miliardi di finanziamenti complessivi, con i lavori che procedono 'troppo a rilento'. La situazione piu' critica si fotografa in Molise, dove i pagamenti effettuati sono fermi all'8,1% dei finanziamenti complessivi, in Sardegna (10,6%), Campania (13,7%) e Calabria (14,3%). Solo in due regioni, Liguria e Valle d'Aosta, i pagamenti effettuati hanno superato la meta' dei finanziamenti.

com-bag.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 22-12-25 11:19:21 (0192)SAN 5 NNNN