Pnrr: Cgil, speso meno di un terzo dei finanziamenti per la sanita' -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 22 dic - Ritardi ancora maggiori sono segnalati dalla Cgil nella realizzazione degli Ospedali di Comunita': a ottobre 2025 solo il 4,4% dei progetti finanziati e' stato completato e risulta speso solo il 20,7 dei fondi disponibili. 'Di questo passo - sottolinea Barbaresi - serviranno anni per terminare tutte le opere previste'. I territori con i maggiori ritardi sono la Provincia Autonoma di Bolzano, dove i pagamenti effettuati sono fermi al 7,7% dei finanziamenti complessivi, la Sardegna (8,0%), la Puglia e la Campania (12,3%). A parte la Valle d'Aosta, dove i pagamenti effettuati rappresentano il 95,0% dei finanziamenti, in nessuna regione le spese superano il 40% dei fondi disponibili. Ritardi anche per i progetti relativi alla telemedicina e alla casa come principale luogo di cura, la misura che ha l'obiettivo di migliorare l'assistenza delle persone con patologie croniche e aumentare il numero dei pazienti assistiti nelle proprie abitazioni con particolare attenzione verso gli over 65. A ottobre, risultano completati piu' di tre quarti dei progetti (75,6%), ma le spese effettuate raggiungono a malapena il 33,1% dei fondi disponibili. 'I dati parlano da soli. In questo scenario - sostiene Barbaresi - risulta sempre piu' difficile credere che si possa riuscire a terminare i progetti entro giugno 2026, data prevista per la scadenza definitiva. Resta poi il nodo personale - aggiunge - perche' per migliorare la qualita' della vita delle persone non e' sufficiente costruire le strutture, ma e' fondamentale dotarle del personale necessario per assicurare servizi efficienti e un'adeguata assistenza sanitaria. Per il corretto funzionamento di Case e Ospedali di Comunita' occorrerebbe assumere almeno 36 mila unita' tra infermieri, operatori sociosanitari, assistenti sociali e altre figure professionali, senza contare i medici. Ma nella Legge di Bilancio 2026, in procinto di essere votata, il Governo sembra aver ignorato il problema'.

