Pnrr: Cgil, dai dati aggiornati su Regis emerge un fortissimo ritardo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 28 apr - L'aggiornamento dei dati pubblicato dal Governo sulla piattaforma ReGis riguardo all'attuazione del Pnrr (dati al 31 marzo scorso) secondo il segretario confederale della Cgil Christian Ferrari mostra "un pesantissimo ritardo nell'andamento della spesa, con il forte il rischio che falliscano o vengano riorientati alcuni interventi previsti originariamente dal Piano'. La Cgil aggiunge una serie di numeri frutto dell'analisi dell'area del sindacato che segue le politiche per lo sviluppo. 'Complessivamente il Pnrr prevede risorse per 194,41 miliardi. La spesa dichiarata al 28 febbraio era pari a 65,72 miliardi, il 33,8% del totale (il 31 ottobre scorso la spesa era ferma a 58,60 miliardi). I pagamenti Pnrr effettuati al 31 marzo 2025 sono pari a 64,37 miliardi. 'I progetti censiti - sottolinea la Cgil - sono 284.066, prevedono fondi Pnrr per 157,38 miliardi e mobilitano risorse comprensive di altre fonti di finanziamento pari a 212,65 miliardi.

'Il rischio che gli interventi originari falliscano o che vengano riorientati - aggiunge Ferrari - lo conferma il recente annuncio della presidente del Consiglio di voler utilizzare 14 miliardi del Pnrr (piu' 11 miliardi dei Fondi di Coesione) per l'ennesima ondata di incentivi alle imprese, senza vincoli e senza alcuna strategia'. A giudizio dell'esponente Cgil 'le cose potrebbero andare anche peggio considerato che nell'ambito delle proposte di modifica sulla revisione intermedia della politica di coesione, in discussione nel Parlamento europeo, e' previsto che gli Stati membri e le regioni possano identificare entro giugno 2025 i progetti del dispositivo per la ripresa e la resilienza che rischiano di non essere completati entro agosto 2026, proponendo il loro spostamento in programmi finanziati dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (Fesr)'.

