Pnrr: Camilli, necessaria accelerazione e serve svolta su riforme -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 12 mar - In questi anni, ha ricordato Camilli, 'abbiamo recuperato produttivita', siamo stati l'orgoglio della grande ripresa post-covid. Ma l'impegno dell'impresa, da solo, non basta.

Per noi l'intervento coraggioso e strutturale sul costo del lavoro rimane una priorita': il taglio del cuneo fiscale deve arrivare almeno a 15 miliardi e non essere piu' messo in discussione ad ogni Legge di Bilancio', sottolineando che 'anche la politica locale non deve sentirsi estranea a questo appello. Lo sappiamo bene nel Lazio e a Roma dove abbiamo le addizionali Irpef piu' alte d'Italia. Anche queste impoveriscono i salari'. Inoltre, 'serve accelerare sul Piano Industria 5.0 perche' e' l'unico vero pilastro di politica industriale capace di attivare gli investimenti per agganciare le grandi transizioni. Abbiamo bisogno che il Paese creda di piu' nell'industria come fattore abilitante della crescita, soprattutto in una fase in cui non siamo al riparo da nuove incertezze', ha aggiunto.

