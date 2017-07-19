Pnrr: Butti, centrato target, servizi digitali migliori per 80% di comuni e scuole

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 16 gen - Sono oltre 12mila, tra scuole e comuni, le amministrazioni pubbliche italiane ad aver sviluppato siti e servizi pubblici piu' semplici e inclusivi grazie agli strumenti messi a disposizione dal Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri. Viene cosi' raggiunto il traguardo finale del Piano nazionale di ripresa e resilienza con oltre sei mesi di anticipo nel contesto della Misura 1C1 - 1.4.1 'esperienza del cittadino nei servizi pubblici".

'Il traguardo, raggiunto sei mesi in anticipo, permette all'Italia di superare l'obiettivo europeo del Pnrr volto a migliorare la qualita' dell'esperienza dei servizi pubblici digitali. Oltre 12mila scuole e comuni, infatti, hanno realizzato piu' di 30mila siti web e servizi digitali facili da usare e da mantenere nel tempo, progettandoli con lo scopo di offrire alla cittadinanza un'esperienza d'uso accessibile e di qualita'', ha dichiarato il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all'innovazione tecnologica Alessio Butti.

Com-Sim.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 16-01-26 15:09:16 (0404)GOV,PA 5 NNNN