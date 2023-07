Pnrr: Bonomi, piano sbagliato in origine, dare fondi disponibili a imprese

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 10 lug - "Diventa difficile accusare questo governo che non si riesce a realizzare il Pnrr perche' questo e' un piano sbagliato in origine". Lo ha detto il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, intervenendo all'assemblea annuale di Ucima a Modena, e ribadendo che "per prendere tutti quei soldi sono stati aperti i cassetti di tutti i ministeri e si e' tirato fuori la qualunque. Cioe', qualsiasi progetto che c'era lo abbiamo messo dentro senza una visione d'insieme e senza guardare un principio basilare: le imprese si indebitano per investire e crescere, non tanto per indebitarsi', mentre e' stata fatta una cosa diversa, perche' 'una rotonda in piu' o cinque chilometri di pista ciclabile non creano potenziale di crescita supplementare". Secondo il numero uno degli industriali, "noi stiamo indebitando gente che non e' ancora nata e bisogna avere responsabilita' nell'utilizzo di questi soldi", tanto piu' che bisogna tenere conto anche delle lungaggini che caratterizzano la realizzazione delle opere in Italia. I fondi del Pnrr, dunque, dovrebbero essere messi "a servizio delle industrie, che devono investire, come crediti di imposta. Se cerchi di realizzare questi progetti da stazioni appaltanti quali Comuni, Province, Regioni, Citta' metropolitane", ha detto Bonomi, spiegando che "serve una grande operazione di verita', dire al Paese: guardate queste sono le difficolta' e questo si puo' realizzare". Questo va fatto, secondo Bonomi, "visto che c'e' l'industria manifatturiera che sta dimostrando di essere forte e strutturata, che deve investire su quello che l'Europa ci chiede, digitale e verde, date la possibilita' di utilizzare dei fondi che non utilizzeremo".

Ars

