Pnrr: Bonomi, occasione che non possiamo mancare, fondamentale per crescita

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 03 lug - Il Pnrr e' una 'occasione che non possiamo mancare. Sono fondi fondamentali per sostenere la crescita e per la nostra credibilita' internazionale'. Lo ha detto Carlo Bonomi, presidente di Confindustria, intervenendo all'assemblea di Assolombarda. 'Non possiamo fallire questa occasione. Il governo deve mettere in campo quegli strumenti che permettono di scaricare a terra rapidamente gli investimenti', ha aggiunto Bonomi, sottolineando che 'l'industria investe bene, sa investire'.

