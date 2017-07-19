Pnrr: Bankitalia, visibili primi risultati, Pa piu' efficiente sugli appalti

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 29 mag - Una ripresa degli investimenti pubblici e "un miglioramento nell'efficienza delle procedure di spesa e nella gestione degli appalti pubblici". Questi i primi effetti positivi, visibili, del Pnrr che e' in dirittura d'arrivo a meta' del 2026 ma che mettera' a disposizione risorse fino al 2029. La valutazione e' della Banca d'Italia, nella Relazione annuale. "Una valutazione complessiva sara' possibile solo al termine e, per alcuni aspetti, solo negli anni successivi" si legge nel documento nel paragrafo dedicato al Pnrr. Finora l'Italia ha ricevuto circa 166 miliardi, di cui poco piu' di 60 miliardi per sovvenzioni. La decima e ultima rata del finanziamento, ancora da ricevere, e' pari a 28,4 miliardi. A seguito della revisione, ricorda la Banca d'Italia, quasi 24 miliardi sono stati allocati a fondi per i quali e' richiesta la sola attivazione entro la scadenza del Piano, permettendone cosi' l'impiego su un piu' esteso orizzonte temporale (fino al 2029).

Ggz.

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