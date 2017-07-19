Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Radiocor

            Pnrr: Bankitalia, visibili primi risultati, Pa piu' efficiente sugli appalti

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 29 mag - Una ripresa degli investimenti pubblici e "un miglioramento nell'efficienza delle procedure di spesa e nella gestione degli appalti pubblici". Questi i primi effetti positivi, visibili, del Pnrr che e' in dirittura d'arrivo a meta' del 2026 ma che mettera' a disposizione risorse fino al 2029. La valutazione e' della Banca d'Italia, nella Relazione annuale. "Una valutazione complessiva sara' possibile solo al termine e, per alcuni aspetti, solo negli anni successivi" si legge nel documento nel paragrafo dedicato al Pnrr. Finora l'Italia ha ricevuto circa 166 miliardi, di cui poco piu' di 60 miliardi per sovvenzioni. La decima e ultima rata del finanziamento, ancora da ricevere, e' pari a 28,4 miliardi. A seguito della revisione, ricorda la Banca d'Italia, quasi 24 miliardi sono stati allocati a fondi per i quali e' richiesta la sola attivazione entro la scadenza del Piano, permettendone cosi' l'impiego su un piu' esteso orizzonte temporale (fino al 2029).

            Ggz.

            Gli ultimi video Radiocor

            (RADIOCOR) 29-05-26 16:23:58 (0525)PA,FONUE 5 NNNN

              


            Tag


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.