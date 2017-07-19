Pnrr: Bankitalia, nel Lazio assegnati 13,5 miliardi (oltre 9% totale)

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 10 giu - Nel Lazio, ad aprile scorso, risultavano assegnati 13,5 miliardi di risorse del Pnrr, pari al 9,3 per cento del totale nazionale. Lo scrive la Sede di Roma della Banca d'Italia nel rapporto 'L'economia del Lazio'. Oltre il 70% si concentrava su 3 missioni: istruzione e ricerca, transizione ecologica e digitalizzazione. I pagamenti effettuati avevano raggiunto 6,7 miliardi (50% delle risorse assegnate). Le imprese con sede legale nel Lazio hanno ricevuto 1,7 miliardi di sovvenzioni dirette e sono risultate aggiudicatarie di gare pubbliche su tutto il territorio nazionale per 23,4 miliardi, un importo pari al 10,8% del valore aggiunto regionale del 2023 (5,3% in Italia). Le imprese delle costruzioni sono risultate assegnatarie di oltre i due terzi del controvalore complessivo delle gare.

Ggz

(RADIOCOR) 10-06-26 14:00:15 (0429) 5 NNNN