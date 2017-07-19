Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Radiocor

            Pnrr: Bankitalia, nel Lazio assegnati 13,5 miliardi (oltre 9% totale)

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 10 giu - Nel Lazio, ad aprile scorso, risultavano assegnati 13,5 miliardi di risorse del Pnrr, pari al 9,3 per cento del totale nazionale. Lo scrive la Sede di Roma della Banca d'Italia nel rapporto 'L'economia del Lazio'. Oltre il 70% si concentrava su 3 missioni: istruzione e ricerca, transizione ecologica e digitalizzazione. I pagamenti effettuati avevano raggiunto 6,7 miliardi (50% delle risorse assegnate). Le imprese con sede legale nel Lazio hanno ricevuto 1,7 miliardi di sovvenzioni dirette e sono risultate aggiudicatarie di gare pubbliche su tutto il territorio nazionale per 23,4 miliardi, un importo pari al 10,8% del valore aggiunto regionale del 2023 (5,3% in Italia). Le imprese delle costruzioni sono risultate assegnatarie di oltre i due terzi del controvalore complessivo delle gare.

            Ggz

            (RADIOCOR) 10-06-26 14:00:15 (0429) 5 NNNN

              
            Titoli citati nella notizia
            Nome Prezzo Ultimo Contratto Var % Ora Min oggi Max oggi Apertura
            S.S. Lazio 1,645 +5,45 15.37.49 1,54 1,665 1,56


            Tag


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.