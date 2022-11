Pnrr: Bankitalia, in Lombardia a meta' ottobre attribuiti 6,6 mld (11,8% totale Italia)

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 23 nov - In Lombardia la produzione nel comparto delle opere pubbliche "beneficera', nei prossimi anni, degli investimenti attivati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) e dal Piano Nazionale Complementare (Pnc)". E' quanto emerge dall'aggiornamento congiunturale sull'economia della Lombardia, pubblicato dalla Banca d'Italia, secondo cui, considerando le sole risorse assegnate agli enti territoriali lombardi quali enti attuatori, a meta' ottobre risultavano attribuiti 6,63 miliardi di euro (l'11,8% del totale nazionale), indirizzati principalmente a interventi per favorire la tutela del territorio, la riqualificazione urbana e la qualita' dell'abitare. Come si evince dalle tabelle allegate al rapporto, il totale pro capite e' di 665 euro. Il dato nazionale si attesta a un totale di 56,034 miliardi, per un totale pro capite di 946 euro.

Ars

(RADIOCOR) 23-11-22 16:35:08 (0510)FONUE 5 NNNN