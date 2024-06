Pnrr: Bankitalia, decreto quater ha tagliato quasi 1 mld al Trentino

Impatto contenuto in Sudtirolo (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 11 giu - La 'scure' della revisione del Pnrr ha tagliato quasi 1 miliardo di risorse al Trentino mentre per il Sudtirolo l'impatto e' stato solo di 50 milioni. Lo segnala la Banca d'Italia nel rapporto annuale sull'economia delle Province autonome di Trento e Bolzano curato dai nuclei di ricerca delle due Sedi regionali.

Dall'analisi dell'esito dei bandi e i decreti per l'attribuzione delle risorse del Pnrr - si legge - a dicembre scorso risultavano assegnati, a soggetti attuatori pubblici 1.598 milioni per interventi da realizzare in Trentino e 655 milioni per l'Alto Adige.

Il decreto Pnrr Quater di quest'anno, tuttavia, ha tolto dal piano alcune misure e ridimensionate altre con la conseguenza che "gli investimenti non piu' ricompresi nel Piano ammontano a quasi un miliardo in Trentino (oltre il 60% delle assegnazioni totali), principalmente per effetto della fuoriuscita del passante ferroviario di Trento; in Alto Adige gli interventi non piu' finanziati da risorse Pnrr risultano molto piu' contenuti, pari a circa 50 milioni, quasi l'8% del totale, in linea con la media nazionale".

Ggz

