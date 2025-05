Pnrr: Ance Sicilia, tagliate risorse per opere infrastrutturali cruciali

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 26 mag - Ance Sicilia denuncia i tagli degli investimenti infrastrutturali previsti nella regione dal Pnrr e altri definanziamenti con la conseguenza che 'alla Sicilia, nell'incredibile silenzio pressoche' generale, circa 3 miliardi vengono sottratti e dirottati al Nord proprio nel momento in cui le viene chiesto di assumere un ruolo strategico nell'ambito del 'Piano Mattei' e nell'apertura di nuovi mercati, in Africa e Medio Oriente, come risposta all'emergenza dei dazi Usa'. Lo dichiara Salvo Russo, presidente dell'associazione dei costruttori siciliani, riferendosi al 'taglio del 70% dei fondi di Province e Comuni per manutenzione strade, rigenerazione urbana e messa in sicurezza di edifici e territorio (circa 800 milioni), fondi che andranno a favore di opere in Liguria e Veneto e senza indicare se e quando saranno rifinanziati". Russo segnala anche l'esclusione dal Pnrr "di due lotti della ferrovia Palermo-Catania, cioe' il lotto Dittaino-Catenanuova (588 milioni) e 13 dei 15 chilometri del lotto Dittaino-Enna (buona parte dei 594 milioni stanziati) nonche' del by-pass di Augusta (116 milioni), senza specificare quando e con quali risorse saranno rifinanziati". Nel conteggio Russo aggiunge "almeno 1 miliardo, dei 15 miliardi di risorse non impegnate del 'Pnrr', che si vogliono destinare al sostegno dell'export delle aziende".

