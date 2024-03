Pnrr: al via lavori da 11 mln per bacini in Val di Gresta, sara' la green valley trentina

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 31 mar - Lavori al via per la razionalizzazione idrica della Val di Gresta, sede in Trentino di uno dei piu' conosciuti distretti biologici italiani. L'intervento, per un investimento da 11,2 milioni di euro, rientra tra i progetti finanziati dal Pnrr e prevede la realizzazione di laghetti e vasche di raccolta d'acqua, sia per l'irrigazione, sia per scopi civili e per la protezione civile.

Fra le principali opere previste c'e' un bacino di accumulo idrico, in localita' Santa Barbara a quota 1.200 metri, per scopi irrigui ed antincendio che si estendera' su circa un ettaro ed avra' una capacita' di 37.000 metri cubi. Il sistema d'irrigazione della Val di Gresta verra' completato con la posa di condotte e tubazioni, garantendo la risorsa idrica su un territorio coltivato di oltre 300 ettari.

ami

(RADIOCOR) 31-03-24 12:24:01 (0206) 5 NNNN