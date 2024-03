Pnrr: al via lavori da 11 mln per bacini in Val di Gresta, sara' la green valley trentina -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 31 mar - Sono previsti altri due invasi per l'accumulo dell'acqua: il serbatoio Navi'si verra' realizzato sotto passo Bordala ed avra' una capacita' di 5.000 metri cubi a scopo irriguo ed antincendio; il serbatoio Stivo sara' invece collocato sotto l'attuale campo sportivo di Ronzo Chienis, con una capacita' di 3.000 metri cubi, che integreranno una vasca d'accumulo per uso potabile da 300 metri cubi come supporto alla rete idrica comunale nei momenti di bisogno. A questi si aggiungono altri serbatoi di compensazione per l'irrigazione, previsti nella zona del Nomeson a Valle San Felice e nella zona di Carzel sopra Nomesino e Manzano.

La nuova rete verra' supportata da un sistema telematico di monitoraggio delle portate e dei consumi per ottimizzare e razionalizzare l'uso della risorsa idrica anche al fine di contenere i costi di esercizio. 'Con questi lavori il nostro ente assume un ruolo di primo piano nelle politiche di gestione complessiva della risorsa idrica e lo fa sia dal punto di vista dello sviluppo rurale, sia dal punto di vista della preservazione quantitativa e qualitativa dell'acqua', spiega il Presidente del Consorzio Trentino di Bonifica, Luigi Stefani.

