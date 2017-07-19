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            Pnrr: al via a P.Chigi Cabina di Regia, a Odg esame ottava Relazione al Parlamento

            Focus anche su obiettivi ultima rata (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 23 set - Al via a Palazzo Chigi la Cabina di Regia sul Pnrr. All'ordine del giorno, a quanto si apprende, l'esame della ottava Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione del Piano e gli obiettivi della decima e ultima rata. Alla riunione, presieduta dal Ministro per gli affari europei, il Pnrr e le politiche di coesione Tommaso Foti, partecipano i Ministri, i Sottosegretari preposti, la Struttura di supporto al Commissario straordinario alla ricostruzione nel territorio delle Regioni Emilia - Romagna, Toscana e Marche, i rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome, dell'Anci e dell'Upi.

            vmg.

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            (RADIOCOR) 23-09-26 11:36:47 (0280)GOV,PA,INF 5 NNNN

              


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