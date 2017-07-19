Pnrr: al Festival dell'Economia confronto tra Struttura di missione e studenti

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Trento, 22 mag - "Il futuro che interroga il presente: si potrebbe sintetizzare cosi' l'incontro svoltosi questo pomeriggio nell'ambito della terza giornata della XXI edizione del Festival dell'Economia di Trento presso Casa Europa in Piazza Duomo. Titolo del panel, programmato dalla Commissione europea in collaborazione con il Servizio Comunicazione della Struttura di missione Pnrr, 'Tutto quello che avreste voluto sapere sul Pnrr (ma non avete mai osato chiedere)'. Protagonisti gli studenti e i docenti del Liceo Rosmini' e dell'Istituto tecnico tecnologico Buonarroti' di Trento, in un faccia a faccia senza filtri con il Coordinatore della Struttura di missione PNRR della Presidenza del Consiglio dei ministri, Antonio Palmisano, chiamato a rispondere al fuoco di fila di domande sull'attuazione del Piano. Non una lezione ma un dialogo vivace, diretto, concreto, durante il quale i ragazzi non hanno risparmiato quesiti sulle scelte compiute in ambito Pnrr in merito a istruzione, digitale, occupazione giovanile, infrastrutture sociali, universita', servizi".

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(RADIOCOR) 22-05-26 18:54:01 (0671)FONUE 5 NNNN