Pnrr: Agenda Digitale, Italia prima in Europa centra il 53% degli obiettivi -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 30 gen - Restano indietro i servizi pubblici digitali. Malgrado ottimi risultati nella disponibilita' di open data, settimo posto in Europa, l'Italia e' distante dalla media europea: siamo allineati alla media europea solo per il numero di cittadini che consultano digitalmente i referti sanitari; per il resto in rincorsa. Ma superiamo la media Europea per la quota di cittadini che interagiscono online con la PA: il 76% degli utenti italiani contro il 74% europei. A livello geografico, si confermano, pero', ampie differenze tra le Regioni italiane, con la gran parte delle Regioni del Mezzogiorno che restano al di sotto della media italiana.

Ora si apre una fase nuova per l'Agenda Digitale, che potrebbe portare l'Italia alla svolta: il PNRR mette a disposizione dell'Italia 47 miliardi di euro entro giugno 2026 (40 miliardi della Missione 1, piu' le iniziative di digitalizzazione di altre cinque), pari al 37% di tutte le risorse europee dedicate alla trasformazione digitale nel Next Generation EU. Molto piu' di tutti gli altri Paesi in Europa: la Spagna prevede di spendere per il digitale 20 miliardi di euro, la Germania 13, la Francia 9, 19 Stati meno di 2 miliardi.

ami

(RADIOCOR) 30-01-24 11:12:28 (0312) 5 NNNN