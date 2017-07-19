Pnrr: Agenas, 660 case di comunita' attivate ma solo 46 complete di tutti i servizi

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 23 set - Solo 660 case di comunita' (Cdc) attivate su 1.723 strutture programmate dalle Regioni (ma sono 1.038 quelle da target rivisto con l'Ue) in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza declinato nel Dm 77/2022 che ha riorganizzato l'assistenza sul territorio. E di queste - a meno di un anno dalla scadenza del Pnrr - sono appena 46 le strutture complete di tutti i servizi ai cittadini, inclusa la presenza medica e infermieristica. Con un Sud in netto svantaggio e Regioni che sono a zero Cdc gia' aperte. Questi i dati piu' eclatante del Report al primo semestre dell'anno realizzato dall'Agenzia per i servizi sanitari regionali (Agenas), che per Abruzzo, Basilicata, Campania e Bolzano certifica zero strutture con almeno un servizio attivo. Tra le Regioni piu' avanti figurano Valle d'Aosta (tutte e quattro le Cdc attivate), Friuli Venezia-Giulia (30 su 32 programmate), Emilia Romagna (140 su 187 Cdc), Lombardia (142 su 204).

Quasi al palo la Puglia con una casa di comunita' attivata su 123 programmate), la Calabria (2 su 63) e la Sicilia (9 su 161).

bag

(RADIOCOR) 23-09-25 15:32:14 (0463)SAN,PA 5 NNNN