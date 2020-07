Pnr: Bankitalia, sfida e' crescita sostenuta o problemi peggioreranno

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 28 lug - "Nei prossimi mesi l'enfasi della politica economica dovra' necessariamente spostarsi dalla gestione degli effetti di breve periodo della crisi alla progettazione di interventi volti a rendere l'economia italiana piu' resiliente e sostenibile, in grado di crescere a ritmi piu' sostenuti

Altrimenti, esaurito il sollievo temporaneo che possono garantire le misure d'emergenza, le condizioni macroeconomiche e finanziarie del Paese non potrebbero che peggiorare". Lo ha detto Fabrizio Balassone, Capo del Servizio Struttura economica della Banca d'Italia, in audizione sul Pnr, rilevando che "il cambio di passo e' favorito, oltre che dall'orientamento estremamente accomodante della politica monetaria, anche dagli sviluppi recenti registrati a livello europeo". Secondo Bankitalia, "la sfida che attende Governo e Parlamento e' dare contenuto attuativo alle indicazioni contenute nel Pnr, garantendo efficacia, efficienza e rapidita' degli interventi. Se le risorse non saranno impiegate in maniera da produrre risultati importanti in termini di crescita economica e occupazione i problemi del Paese saranno accresciuti, non alleviati".

bab

(RADIOCOR) 28-07-20 09:26:54 (0167)PA 5 NNNN