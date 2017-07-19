Pmi: Unioncamere, aumentano titolari over 70, sono quasi 11% delle piccole imprese

Al Sud e nell'agricoltura dati sopra la media (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 08 ago - Sale l'eta' dei titolari delle piccole imprese italiane, una evidenza piu' marcata al sud e nell'agricoltura. Secondo uno studio di Unioncamere-Infocamere, a giugno i titolari d'impresa con almeno 70 anni erano 314.824, pari al 10,7% del totale mentre dieci anni fa erano 290.328, pari all'8,9%: l'aumento e' di 24.496 unita' in un decennio in cui invece l'intero universo delle imprese individuali si e' ridotto di oltre 300mila unita'.

Il fenomeno e' piu' accentuato al Sud: Basilicata (15%), Abruzzo (14%), Sicilia, (13,3%), Puglia (13,2%) sono tra le regioni con la maggiore incidenza di over 70. Lo studio segnala anche Umbria e Marche, in cui la quota dei titolari over 70 supera il 14%. Punte record nelle province di Grosseto (18,7%), Trapani e Chieti (17,6%), Taranto (15,9%) ed Enna (15,6%). Molto contenuta, invece, la presenza di titolari ultrasettantenni nelle grandi citta': Milano (6,4% sul totale), Torino (6,5%), Napoli (8,3%).

Il settore dove il fenomeno e' piu' marcato e' l'agricoltura con quasi un titolare su tre (28,3%) sopra i 70 anni. Seguono le attivita' estrattive (50,7%, su valori assoluti pero' molto piccoli), la fornitura di energia (20,1%) e l'artigianato manifatturiero (9,6%). In fondo alla classifica, i comparti piu' innovativi come ICT (4,2%) e consulenza (4,9%). L'invecchiamento dei titolari riflette una doppia dinamica - spiega l'indagine - Da un lato il rallentamento del ricambio generazionale, dall'altro la resistenza a cedere la guida dell'attivita'.

