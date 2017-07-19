Pmi: su Amazon in 10 anni le italiane hanno venduto estero per 1,2mld

Nuova edizione del report su impatto economico aziende (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 18 set - Oltre il 65% delle 20.000 Pmi italiane presenti su Amazon, nell'arco dei dieci anni dal lancio della vetrina 'Made in Italy' sulla piattaforma, ha venduto anche al di fuori dei confini nazionali, registrando piu' di 1,2 miliardi di euro di vendite all'estero. Piu' del 45% di queste ha sede in zone rurali o a bassa densita' di popolazione. Nel solo 2024, 6.000 Pmi hanno registrato 500 milioni di euro di vendite all'estero. E' quanto emerge dal report sull'impatto delle oltre 20.000 piccole e medie imprese presenti su Amazon, presentato in occasione dell'evento 'Il giro del mondo in 10 anni di vetrina Made in Italy di Amazon' a Milano.

Lombardia, Campania, Lazio, Toscana ed Emilia-Romagna sono le prime cinque regioni piu' virtuose per valore di vendite all'estero e con il piu' alto numero di Pmi locali presenti sul negozio online; Germania, Francia, Stati Uniti, Regno Unito e Spagna sono i Paesi in cui le Pmi italiane hanno venduto con maggiore successo.

'Il valore del Made in Italy e dell'imprenditoria italiana e' riconosciuto in tutto il mondo e gli strumenti che il digitale offre alle aziende del nostro Paese sono una leva concreta di sviluppo del business al di fuori dei confini nazionali' ha commentato Matteo Zoppas, presidente di agenzia Ice.

Nel dettaglio, la Lombardia si conferma la prima in classifica per valore dell'export, con oltre 345 milioni di euro di vendite registrate all'estero nel 2024 e piu' di 3.400 Pmi della regione presenti su Amazon, di cui oltre il 65% esporta. Seguono la Campania, con un export di oltre 170 milioni di euro e piu' di 3.100 Pmi, di cui oltre il 60% esporta; Lazio con piu' di 115 milioni di euro registrati all'estero e piu' di 1.800 Pmi, di cui oltre il 65% esporta; Toscana, con piu' di 100 milioni di euro registrati all'estero e oltre 1.100 Pmi, di cui piu' del 65% esporta. A chiudere la top 5 infine l'Emilia-Romagna, con oltre 1.400 Pmi, di cui piu' del 65% esporta. Queste ultime nel 2024 hanno registrato piu' di 95 milioni di euro di vendite all'estero. Tra le altre regioni con un elevato livello di export figurano anche Piemonte (piu' di 85 milioni e oltre 1.100 Pmi); Veneto (oltre 80 milioni e 1.400 Pmi); Puglia (piu' di 45 milioni e 1.600 Pmi); Sicilia (oltre 45 milioni e 1.300 Pmi) e Marche (piu' di 40 milioni e 550 Pmi).

