Pmi: Polimi, solo una su dieci ha a bilancio spese per ricerca e sviluppo

Ma gli investimenti sono cresciuti del 17% in quattro anni (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 22 giu - Solo una pmi su dieci mette a bilancio spese di ricerca e sviluppo, e tra il 2020 e il 2024 il numero si e' ridotto dell'11%. Negli stessi anni pero' l'investimento totale e' cresciuto del 17%, divenendo piu' strutturato e concentrato in meno aziende. Una mappa che vede le realta' top sull'asse industriale Nord-Est, tra Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna. Quanto alla distribuzione della spesa, le imprese tra 11 e 50 anni di eta' generano quasi l'80% della R&S, mentre le piu' giovani e le piu' mature investono assai meno. Anche i brevetti sono oltre 75.000 ma concentrati in appena un quarto delle aziende, e con valore difensivo piu' che propositivo. A tracciare questa fotografia una ricerca della POLIMI School of Management condotta con CYFE-Universita' di Bergamo come research partner, Fondazione PwC Italia come strategic partner e Assolombarda e Vistage come partner su oltre 6.300 imprese a controllo familiare con fatturato tra 20 e 150 milioni di euro. Ne emerge, tra l'altro, che sul fronte digitale gli imprenditori riconoscono il valore dell'AI ma come strumento per non arretrare in uno scenario in rapido cambiamento, non ancora come leva strategica di crescita.

Infine, sette imprese su dieci hanno LinkedIn ma dedicano all'innovazione solo un post su otto.

In termini relativi, la propensione a investire in R&S sembra piu' alta nel Mezzogiorno che nel Nord industriale tanto che la Puglia e' in testa con il 15,9% di pmi innovative; seguono Sardegna, 14,9%; Lazio, 12%; Campania, 10,4%; Piemonte, 10,1%; Veneto 9,1%, mentre la Lombardia, in cima al campione con 163 imprese innovatrici, si ferma sotto il valore medio nazionale di circa 9,9%. In realta', le imprese nei distretti settentrionali molta innovazione e' relazionale e di filiera e, dunque, non risulta a carico delle singole imprese.

D'altra parte la Lombardia ospita 567 imprese brevettanti su 1.730, confermandosi di gran lunga la regione leader, seguita da Veneto (298), Emilia-Romagna (209, score 9,38), Piemonte (130) e Toscana (114). A queste cinque regioni si affiancano realta' di dimensione intermedia come Lazio (77 imprese), Campania (62), Marche (58), Puglia (44), Trentino-Alto Adige/Sudtirol (41), Friuli Venezia-Giulia (34).

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(RADIOCOR) 22-06-26 17:23:57 (0470) 5 NNNN