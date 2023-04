Pmi: Grassi (Confindustria), occorre colmare i divari, cruciale attuare il Pnrr

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 26 apr - 'La frattura economica e sociale su scala territoriale rappresenta un freno alla crescita economica complessiva, per il Mezzogiorno e per il Centro-Nord. Per riuscire a colmare i divari che caratterizzano il nostro Paese, l'efficace attuazione del Pnrr e il rilancio della politica di coesione rappresentano, quindi, una sfida cruciale per l'Italia, sia in termini di opportunita' di crescita, sia in termini di credibilita' verso l'Unione Europea". Lo ha affermato Vito Grassi, vicepresidente di Confindustria e presidente del Consiglio delle Rappresentanze regionali e per le politiche di Coesione territoriale, commentando il focus territoriale Mezzogiorno-Puglia del rapporto Regionale Pmi 2022 realizzato da Confindustria e Cerved, in collaborazione con Unicredit. "Confindustria - aggiunge - sta facendo la propria parte nel fornire proposte e contributi, come nelle recenti occasioni di confronto con il ministro Fitto, che ha illustrato l'idea del Governo di integrare Pnrr e politica di coesione. L'ipotesi di una rimodulazione, pur condivisibile nella sua ratio - avverte Grassi - dovra' tener conto dei criteri di allocazione territoriale e dell'obiettivo prioritario che Pnrr e Fondi Coesione si prefiggono, vale a dire di ridurre i divari (anche) territoriali e riallineare il Mezzogiorno su un sentiero di crescita nazionale'.

Com-Sim

