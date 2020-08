Pmi: Farnesina, al via ciclo di incontri sul 'patto per l'export'

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 28 ago - Prende il via la settimana prossima il roadshow promosso dal ministero degli Esteri in collaborazione con Agenzia Ice, Sace, Simest, Conferenza delle Regioni e Unioncamere sul "Patto per l'Export" dedicato alle pmi. Si tratta di un ciclo di 10 incontri virtuali, aperti alle imprese di tutte le regioni italiane, che fornira' l'occasione per dialogare direttamente con il territorio sulle specifiche esigenze in tema di internazionalizzazione e per fare il punto su tutte le iniziative in cantiere per rilanciare l'export del "Made in Italy" nella fase post-emergenza sanitaria. Si parte lunedi' prossimo con gli incontri virtuali con il Piemonte e la Valle d'Aosta mentre il 2 settembre sara' la volta di Veneto e Lombardia con la partecipazione del Ministro Luigi Di Maio che interverra' in diretta dalla sede della Camera di Commercio di Padova. Le imprese interessate potranno seguire i lavori in diretta web e avranno l'opportunita' di interagire con quesiti e domande ad hoc.

