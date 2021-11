Pmi: entro il 2022 torneranno ai livelli pre-Covid (Rapporto Cerved)

La crescita dipendera' dal Pnrr (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 09 nov - Gli effetti della crisi sono stati severi e asimmetrici, ma nel complesso le Pmi italiane si sono dimostrate resilienti rispetto all'onda d'urto della pandemia. Entro il 2022 le Pmi torneranno oltre i livelli pre-Covid, ma sara' necessario accelerare in modo strutturale il ritmo di crescita, sfruttando il Pnrr e concentrando le risorse sulle imprese a maggiore potenziale di crescita. E' questa in estrema sintesi la fotografia del Rapporto Cerved Pmi 2021, presentato oggi nell'ambito di Osservitalia e giunto all'ottava edizione.

L'analisi riguarda le 160mila societa' di capitale che rispettano i requisiti europei di Pmi (10-250 addetti e 2-50 milioni di euro di ricavi) che danno lavoro a 4,5 milioni di addetti. I ricavi sono scesi fra 2019 e 2020 dell'8,8%, con effetti piu' intensi per le piccole imprese (-9,2% per quelle con 10-50 addetti). La redditivita' lorda e' calata del 14%, con punte del 67% per quelle che hanno subito gli impatti piu' intensi del Covid. E' piu' che raddoppiato il numero di Pmi che ha chiuso l'esercizio in perdita, dal 16% del totale nel 2019 al 33% nel 2020.

Com-Pa

(RADIOCOR) 09-11-21 13:39:59 (0355) 5 NNNN