Pmi: Dionisi(Unindustria), crescita con managerialita', filiere e formazione

All'evento "Leader by Example 2025 Roma" (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 29 mag - "Il vero obiettivo e' la crescita, da raggiungere attraverso la collaborazione di filiera, il modello di rete, ma in special modo attraverso percorsi di managerializzazione dei nostri imprenditori. In questo senso e' fondamentale confrontarci su nuovi modelli di leadership che possano accompagnare lo sviluppo delle imprese laziali. Un altro pilastro, inoltre, e' quello rappresentato dalla formazione continua degli imprenditori e del management aziendale, temi a cui dedichiamo particolare attenzione nel lavoro quotidiano dell'associazione". E' quanto sottolineato da Cristiano Dionisi, presidente Piccola industria Unindustria intervenendo a 'Leader by Example 2025 Roma', il format promosso da Range Rover e Il Sole 24 Ore, ospitato oggi allo Zest Hub di Roma.

'Come Unindustria stiamo contribuendo al rilancio del sistema economico regionale attraverso il Piano industriale, presentato insieme alla Regione Lazio, che rappresenta il nostro progetto strategico che pone obiettivi molto sfidanti, soprattutto alle pmi". Dionisi ha poi sottolineato l'importanza del modello della societa' benefit sottolineando l'impegno del Comune di Roma "che, attraverso bandi specifici, sta rendendo la Capitale all'avanguardia nella promozione di questa forma societaria'.

"Stiamo lavorando per avvicinare le Pmi al settore delle societa' benefit: in pochi mesi oltre 50 aziende si sono trasformate in societa' benefit. A mio avviso una buona leadership ha due caratteristiche: e' partecipata e misurabile' ha osservato Monica Lucarelli, assessora alle attivita' produttive e alle pari opportunita' del Comune di Roma ricordando inoltre gli interventi in atto per sostenere l'innovazione delle piccole imprese: "Tra le azioni che sto portando avanti c'e' la spinta all'innovazione: alla stazione Tiburtina e' sorta la casa delle tecnologie emergenti per sostenere la nascita delle start up innovative".

