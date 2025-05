Pmi: Dionisi(Unindustria), crescita con managerialita', filiere e formazione -2

Zullo(Zest): "Innovazione per leadership e competitivita'" (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 29 mag - "Leader by Example 2025, i cui lavori sono stati aperti dal direttore de Il Sole 24 Ore Fabio Tamburini, ha visto riunirsi esperti e rappresentanti del mondo imprenditoriale per discutere di leadership sostenibile, innovazione e passaggi generazionali.

'In un contesto di profondo cambiamento, l'innovazione e' la chiave per rafforzare la leadership di mercato e la competitivita' delle pmi italiane - ha detto Antonella Zullo, ceo di Zest Innovation - La trasformazione digitale, la transizione green e l'evoluzione dei modelli di consumo richiedono visione, apertura e collaborazione. Con Zest lavoriamo al fianco delle imprese per accompagnarle in percorsi di open innovation, sperimentazione industry-driven e trasferimento tecnologico. I modelli basati su PoC e co-design con le startup, seguendo un approccio di filiera, stanno gia' dando risultati concreti. Serve un nuovo ecosistema industriale, costruito su filiere territoriali, partnership solide e investimento nelle persone. Il futuro dell'imprenditoria passa da qui: dalla capacita' di innovare insieme'.

