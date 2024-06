Pmi: cresce il welfare aziendale e spinge anche la redditivita'

Indagine welfare index pmi: sostegno a 140mld spesa sociale (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 13 giu - In Italia sta crescendo e accelera il welfare aziendale tra le pmi. Una crescita pervasiva e trasversale: le aziende che lo mettono al centro della loro strategia sono anche quelle che hanno una maggiore crescita economica, in termini di produttivita' e redditivita'. E' l'evidenza che emerge dall'ottava edizione del Welfare Index Pmi, progetto di Generali Italia in collaborazione con Confindustra e le altre principali associazioni datoriali italiane. L'indagine monitora oltre 660mila pmi italiane (da 6 a 1000 addetti) e alla rilevazione di Welfare Index pmi partecipano piu' di 6.900 piccole e medie imprese. Dal 2016, anno di esordio dell'iniziativa, le imprese che hanno raggiunto un livello molto alto sono triplicate dal 10 al 33,3% con un'accelerazione negli ultimi due anni, coinvolgendo tutti i settori produttivi e le classi dimensionali al punto che gli estensori del rapporto la definiscono 'l'eta' adulta del welfare aziendale'. Un livello medio di welfare aziendale si registra in tre aziende su quattro. Salute, benessere, pari opportunita', inclusione, valorizzazione della persona sono i settori sui quali punta il welfare aziendale che allevia il peso di 140 miliardi di spesa sociale delle famiglie italiane nel 2023 (5.600 euro a nucleo), in particolare per la cura di ragazzi e anziani, per l'istruzione l'assistenza sanitaria. "Il welfare aziendale sara' in futuro il pilastro del nostro sistema socio-economico" osserva il general manager di Generali Italia Massimo Monacelli "e la crescita del welfare produce anche crescita economica, non e' solo un tema sociale ma anche di business".

