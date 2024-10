Pmi: Baroni (Confindustria), costo del credito? Banche hanno avuto grandi margini

'Rimozione garanzie creera' una discontinuita'' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 10 ott - Il tema del costo del credito per le piccole imprese oggi non e' legato tanto alla presenza o meno di garanzie pubbliche quanto alla "grande marginalita'" di cui hanno beneficiato le banche nell'ultimo biennio. Cosi' Giovanni Baroni, presidente di Piccola industria di Confindustria, interpellato sul futuro delle garanzie pubbliche e di un loro effetto sulle valutazioni delle banche al momento della decisione sull'erogazione di un finanziamento, in particolare alle pmi.

"Per certi versi il persistere di garanzie ha reso possibile fare banca in modo piu' semplice se non rischi l'80% del credito" nota Baroni aggiungendo che certamente una loro rimozione in futuro "creera' una discontinuita'" difficile pero' da misurare. "Il problema sui tassi oggi e' di un altro tipo - aggiunge il Presidente di Piccola industria di Confindustria - e' che il sistema bancario negli ultimi anni di fatto sulla raccolta ha riconosciuto zero e poi hanno venduto credito ai tassi di riferimento, con una grande marginalita'". Riguardo all'attuale domanda di credito bassa da parte delle imprese, Baroni osserva che e' legata al rallentamento degli investimenti, anche per l'aumento dei tassi dell'ultimo biennio, e al fatto che al momento Industria 5.0 "non sta funzionando perche' ci sono domande inferiori a 100 milioni, vedremo a novembre che succede".

Ggz

(RADIOCOR) 10-10-24 15:54:28 (0471) 5 NNNN