Pmi: Agcom e Polimi, solo il 49% ha accesso a connessione veloce con Ftth

A fronte di una copertura nelle famiglie di quasi il 60% (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 31 gen - Il 49% delle Pmi italiane ha accesso a una connessione veloce a Internet (con fibra fino alla casa, ftth). Lo afferma il rapporto congiunto Agcom - Osservatorio innovazione digitale nelle Pmi della School of Management del Politecnico di Milano con i dati della copertura Ftth delle pmi.

In Italia le piccole e medie imprese, realta' con un numero di addetti compreso fra 10 e 249 e un fatturato annuo compreso fra 2 e 50 milioni di euro, generano da sole il 41% del fatturato totale italiano e occupano un terzo della forza lavoro del settore privato. Nonostante cio', il digital divide esiste anche per il mondo dell'impresa, tanto che solamente il 49% delle Pmi ha accesso a una rete Ftth, a fronte di un livello di copertura delle famiglie del 59,6% (rilevazione aprile 2024).

Sotto il profilo quantitativo, l'analisi della copertura Ftth per singole regioni ha restituito una fotografia 'a macchia di leopardo', con poche regioni che garantiscono una copertura capillare della rete Ftth, distribuite al Nord, Centro e Sud Italia, e tutte le altre (13 su 20) in cui la percentuale di imprese che non ha accesso a una velocita' di connessione superiore a 30 Mbit/s e' superiore alla media nazionale.

Tra le regioni meglio connesse figurano Lombardia, Lazio, Campania, Liguria e Molise. Il Veneto e l'Emilia-Romagna in cui operano, rispettivamente, l'11 e il 9% delle Pmi italiane, mostrano una situazione da migliorare con riguardo alla connettivita'. Tra le citta', Prato e' in cima alla classifica, con l'82% di Pmi raggiunte da connessione Ftth, seguita da Milano (76%) e Trieste (73%). Tra le prime dieci province figurano anche Palermo e Cagliari, nonche' Roma e Napoli. A far registrare il risultato peggiore e' Bolzano (46%).

A pagare il prezzo di una scarsa connettivita' sono soprattutto il settore dell'agricoltura e quello delle attivita' estrattive, mentre il comparto dei servizi finanziari, Ict e professionali risulta avere la copertura Ftth piu' elevata (68% di Pmi raggiunte da connessione Ftth e 7% con velocita' massima di connessione inferiore a 30 Mbit/s). La manifattura presenta margini di miglioramento, con solo il 40% delle imprese raggiunto da connessione Ftth e numerose aziende con una copertura scarsa.

