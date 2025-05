Pmi: 3 mln euro per trasferimento tecnologico da centro bolognese Bi-Rex -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 11 mag - Dalla creazione di piattaforme basate su tecniche di AI generativa allo sviluppo di robot collaborativi, dalla sicurezza nei cantieri edili alla sostenibilita' delle colture agricole: sono solo alcuni ambiti delle 21 idee innovative che riceveranno il co-finanziamento Bi-Rex per le attivita' di ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale e che coinvolgono circa 51 soggetti tra aziende ed enti di ricerca. Il bando e' il quinto nella storia di Bi-Rexx, e la call, rimasta aperta per 44 giorni e seguita da una valutazione delle proposte progettuali durata circa un mese, partiva infatti da uno stanziamento di 3 milioni di euro assegnato al Competence Center in qualita' di soggetto attuatore del Pnrr. Specializzato sui Big Data, Bi-Rex e' tra i destinatari del decreto di finanziamento del Ministero delle Imprese e del Made in Italy che ha riservato 350 milioni di euro ai centri di trasferimento tecnologico, tra cui gli otto Centri di Competenza nazionali, per progetti di ricerca e innovazione, servizi alle aziende e creazione di nuove infrastrutture. Le 21 proposte ammesse da BI-REX (su 36 domande pervenute) riceveranno un contributo fino al 50% dei costi sostenuti e documentati, fino a un massimo di 200mila euro ciascuna e l'inizio dei lavori e' previsto entro la prima settimana di maggio. Il budget complessivo dei progetti ammissibili e' pari a 7,4 milioni di euro e il valore dei servizi Bi-Rex richiesti ammonta a 2,8milioni di euro, circa il 37,8% del totale. Le proposte andranno a realizzare mediamente attivita' per il 62,1% di ricerca industriale e per il 37,9% di sviluppo sperimentale.

In particolare, i progetti sono afferenti all'area dei Big Data (8), Ict per macchine e linee di produzione (5), Sistemi avanzati di gestione dei processi di produzione (3), Robotica collaborativa warehousing & Agv (2), Sostenibilita' e responsabilita' sociale (2), Security & Blockchain (1).

Protagoniste le piccole e medie imprese: 29 quelle che verranno raggiunte dal co-finanziamento. Complessivamente, includendo sia Pmi che grandi aziende, l'anagrafica indica diverse regioni di provenienza: Emilia-Romagna (16), Veneto (6), Lombardia (3), Lazio (3), Piemonte (2), Campania (2), Sicilia (2), Marche (1), Friuli (1), Trentino (1), Basilicata (1). Tra i vari settori di riferimento troviamo: Ict, telecomunicazioni, servizi e consulenza, packaging, meccanica, meccatronica, Big Data, chimica, automazione industriale, Life Science, edilizia. Rilevante il coinvolgimento di accademie ed enti di ricerca, considerato come fattore premiante nella selezione delle idee: tra queste Unibo, Unimore, Cnr, Universita' di Palermo. Tutto cio' a conferma dell'importante ruolo giocato da Bi-Rex in qualita' non solo di centro aggregatore nell'ecosistema dell'innovazione ma anche di ponte in grado in mettere in contatto il mondo delle imprese con quello della ricerca e dell'universita', per favorire il trasferimento tecnologico.

