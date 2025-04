Pmi: 1,25 mln di imprese artigiane, Italia leader in export delle micro e piccole

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 28 apr - L'Italia, con 1,25 milioni di imprese artigiane pari a circa un quarto di tutto il sistema, e' leader europeo nell'export da micro e piccole imprese manifatturiere. In occasione della Giornata Nazionale del Made in Italy e' stata presentata la campagna di comunicazione 'Artigianato, futuro del Made in Italy' al Mimit, promossa da Confartigianato, Cna, Casartigiani insieme a Fondazione Symbola e con il patrocinio del Ministero.

Sebbene le imprese artigiane costituiscano il 21,3% del totale delle attivita' produttive, la loro incidenza e' particolarmente significativa nel settore manifatturiero - dove raggiunge il 58,5% del totale delle imprese - e in particolare in alcuni comparti chiave come il legno, l'alimentare, l'abbigliamento, la meccanica.

Confrontando i quinquenni 2015-2019 e 2019-2023 si evidenzia una crescita della quota di micro e piccole imprese che hanno effettuato investimenti green, rispettivamente +23,2% e +45,9 per cento. Queste imprese sono oltre mezzo milione (503.258): il 67% opera nei servizi, il 33% nell'industria, il 18% nell'industria manifatturiera, il 14% nelle costruzioni, solo l'1% nelle public utilities. Nel 2024 il 61,3% delle entrate di green jobs programmate in Italia sono relative a micro e piccole imprese.

Le micro e piccole imprese in Italia svolgono un ruolo centrale nella diffusione delle tecnologie legate all'Intelligenza artificiale : infatti il 93% delle imprese pioniere nell'utilizzo di queste soluzioni sono micro e piccole imprese. In chiave settoriale, la quota di micro e piccole imprese utilizzatrici di sistemi di Ai e' piu' elevata nel manifatturiero (14,6%), seguito dai servizi (12,2%) e dalle costruzioni (11,5%). Mentre si stima che il 53,6% delle micro e piccole imprese prevedono di adottare nei propri processi produttivi soluzioni di intelligenza artificiale. L'Italia, grazie anche alla forza del comparto artigiano, si conferma come il secondo Paese manifatturiero in Europa. L'artigianato e' presente anche in settori ad alta intensita' di capitale e strategici per l'export. L'89,1% delle imprese esportatrici sono micro e piccole: esportano per il 68% in Europa e per oltre il 30% nel resto del mondo.

Queste imprese hanno un peso rilevante sul valore delle esportazioni della filiera legno e del tessile. L'Italia si conferma leader nell'Unione europea per vendite all'estero realizzate dalle micro e piccole imprese manifatturiere, con il 27,8% del totale Ue, seguita da Germania (14%) e Spagna (9,6%).

