Plenitude: inaugura nuova centrale Villanueva II da 50 MW in Spagna -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 26 giu - "Oggi, con l'impianto Villanueva II, compiamo un ulteriore passo nel nostro percorso per la transizione energetica, mantenendo il nostro impegno in Castilla-La Mancha e in Spagna grazie anche a un progetto che rappresenta un esempio di integrazione sostenibile con le aziende e il territorio. Lo sviluppo dei settori eolico e fotovoltaico e' fondamentale per la strategia di crescita di Plenitude a livello globale, che mira a raggiungere oltre 4 GW di capacita' installata da fonti rinnovabili entro la fine del 2024, per arrivare a oltre 8 GW entro il 2027 e a oltre 15 GW entro il 2030", ha dichiarato Mariangiola Mollicone, Head of Western Europe Renewables Plenitude. Con l'entrata in funzione di Villanueva II, Plenitude rafforza la sua presenza in Spagna dove e' presente con impianti eolici e fotovoltaici in esercizio situati in Galizia, La Rioja, Catalogna, Castilla-La Mancha e Murcia per circa 430 MW, oltre ad avere progetti attualmente in costruzione per un totale di oltre 1000 MW in Andalusia (Siviglia e Granada), Castilla y Leo'n (Salamanca e Soria) ed Estremadura (Badajoz). Plenitude, controllata da Eni, e' attiva in oltre 15 paesi nel mondo con un modello di business che integra la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, la vendita di energia e soluzioni energetiche a circa 10 milioni di clienti europei e una rete capillare di 20.000 punti di ricarica per veicoli elettrici. Entro il 2027, l'azienda intende raggiungere 11,5 milioni di clienti, oltre 8 GW di capacita' rinnovabile installata e 40.000 punti di ricarica.

