Plastica: Wwf, dopo nulla di fatto su trattative a Ginevra Stati agiscano

Dopo il fallimento ieri dei colloqui a Ginevra per arrivare a un trattato internazionale per limitare l'inquinamento da plastica, il Wwf invita gli Stati che hanno mostrato piu' ambizione a perseguire un approccio diverso alla questione.

'Dopo quasi due settimane di negoziati tesi siamo ancora lontani da un trattato globale per porre fine all'inquinamento da plastica. Quello che abbiamo visto e sentito negli ultimi 10 giorni non e' abbastanza. Pur offrendo una visione forte, era evidente che la maggioranza ambiziosa non era disposta a utilizzare appieno gli strumenti multilaterali a sua disposizione per garantire la serie di regole globali vincolanti richieste dal Trattato. Se gli ultimi 10 giorni ci hanno mostrato qualcosa, e' che cercare un consenso unanime non ci consegnera' il Trattato che il mondo ha chiesto e i nostri leader hanno promesso', ha commentato Eva Alessi, responsabile Sostenibilita' del Wwf.

'La nostra determinazione a porre fine all'inquinamento da plastica rimane forte. Continueremo a lavorare con i Governi, le comunita' e i partner di tutte le regioni per affrontarlo lungo tutto il suo ciclo di vita, ma per ottenere il risultato richiesto serve una presa di posizione forte da parte degli Stati membri', ha aggiunto.

