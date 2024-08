Plastica: Ue punta a coprire 25% domanda con materiali riciclati entro 2030

Secondo l'analisi di Boston Consulting Group (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 31 ago - La sostenibilita' e' un elemento chiave in molte politiche europee, in cui il riciclo della plastica ricopre un ruolo cruciale. L'Europa, negli ultimi anni, ha infatti compiuto notevoli progressi nella transizione verso un'economia circolare per il trattamento dei rifiuti plastici: le plastiche circolari costituiscono a oggi il 13,5% del contenuto di nuovi prodotti e componenti, in aumento del 37% negli ultimi 4 anni. L'ultima analisi di Boston Consulting Group (BCG) sottolinea come l'Europa abbia gia' ottenuto risultati promettenti, rispetto ai target di riciclo stabiliti nel 2023 all'interno della 'Plastics transition roadmap'. Infatti si prevede che, entro il 2030, la domanda europea coperta dalle plastiche circolari sara' del 25%, con un aumento al 65% per il 2050. Un dato che incide profondamente sulle emissioni di gas serra all'interno del sistema delle plastiche, comportandone una riduzione del 28% entro il 2030 e assecondando cosi' l'obiettivo di raggiungere la neutralita' carbonica entro il 2050. Inoltre dal punto di vista normativo la Direttiva europea sulla plastica monouso 2019/904 (Sup) spinge a raggiungere almeno il 25% di contenuto riciclato nelle bottiglie in plastica (Pet) entro il 2025 e il 30% entro il 2030.

