Plastica: Stati valutano apertura Ue su calcolo riduzione consumi prodotti monouso

Devono pronunciarsi sull'atto esecutivo della Commissione (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Bruxelles, 08 giu - E' in corso la valutazione da parte degli Stati Ue dell'ultima stesura dell'atto di esecuzione della Commissione sulle regole per il calcolo, la verifica e la comunicazione di informazioni e dati sul consumo di prodotti di plastica monouso. Cio' al fine di attuare la direttiva sulla riduzione dell'incidenza di alcuni prodotti di plastica sull'ambiente.

Le discussioni dei giorni scorsi della Commissione con alcuni Stati a cominciare dall'Italia hanno condotto verso una soluzione che supererebbe i contrasti emersi. Tra le ipotesi e' emersa quella secondo cui gli Stati calcolerebbero per materiale il peso dei singoli prodotti di plastica monouso realizzati parzialmente in plastica. Quindi, tenendo conto solo del peso della plastica effettivamente contenuta nel prodotto in questione ai fini del calcolo della riduzione del consumo annuale di prodotti di plastica monouso. Si tratta di una impostazione che sarebbe accettata dall'Italia. D'altra parte, era gia' stata indicata nei giorni scorsi dal ministro della transizione ecologica Roberto Cingolani, che aveva parlato di confronto proficuo con la Commissione europea avendo quest'ultima, 'allargato un po' ad alcune possibilita', per esempio vedere qual e' la percentuale in peso di polimero su altri materiali biodegradabili'. La Confindustria aveva contestato le linee guida comunitarie sulla direttiva per la plastica monouso indicando, che 'sono state estese in maniera abnorme, mettendo al bando i prodotti biodegradabili".

Antonio Pollio Salimbeni - Aps

