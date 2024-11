Pirelli: calendario 2025 torna ad origini riflettendo il presente con Ethan Green

Tronchetti: 'la bellezza non ha genere ne' colore' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Londra, 12 nov - Un ritorno in chiave contemporanea alla sensualita' e a quella ricerca della bellezza che ha caratterizzato il calendario fin dalla sua nascita, ma con uno sguardo ai cambiamenti del tempo e alle sfide del futuro. E' questa l'ambizione del Calendario Pirelli 2025, firmato da Ethan James Green. 'Refresh and Reveal' e' il titolo scelto dal fotografo statunitense per questa cinquantunesima edizione di The Call, presentata a Londra al Natural History Museum. 'Il calendario e' un appuntamento a cui teniamo molto, in cui, dietro c'e' un lavoro di squadra serio e una storia che vuole rinnovare se stessa e dare continuita' a una forma di rappresentazione dell'arte', spiega Marco Tronchetti Provera, vicepresidente esecutivo di Pirelli, ricordando che The Cal e' nato a Londra (1964) con il fotografo dei Beatles, l'inglese Robert Freeman, per poi svilupparsi cogliendo i cambiamenti del tempo. Quest'anno 'lo abbiamo chiamato 'Refresh and Reveal' perche' torniamo ai suoi inizi, celebrando il corpo in nuovi modi che riflettono il presente', spiega Green. Quanto al tema del corpo della donna e del nudo femminile, il Calendario Pirelli 'lo ha superato tanti anni fa. Ad esempio, nell'edizione di Karl Lagerfed "non c'era distinzione del corpo femminile e maschile', spiega Tronchetti, sottolineando che anche qui 'non c'e' distinzione: la bellezza non ha genere o colore, ma e' armonia'. Quest'anno tra i protagonisti, c'e' anche l'italiana Elodie, accanto personaggi come Vincent Cassel.

dim

(RADIOCOR) 12-11-24 15:03:26 (0507) 5 NNNN