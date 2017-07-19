Piracy Shield: Cloudflare ricorrera' contro conferma Tar Lazio multa Agcom da 14mln

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 18 lug - 'La decisione del Tar del Lazio e' profondamente deludente e presenteremo ricorso. Piracy Shield ha vizi di fondo rispetto al diritto dell'Unione Europea e il tentativo di Agcom di sanzionare obiezioni legittime con multe sproporzionate e' improprio.

Abbiamo visto cosa succede quando a soggetti privati viene dato il potere di bloccare ampie porzioni di contenuti legittimi su Internet senza alcuna supervisione governativa, senza controlli significativi e senza diritto di ricorso.

Le imprese legittime ne escono danneggiate. La liberta' di espressione ne soffre. L'innovazione si ferma. Blocchi indiscriminati, adottati senza il rispetto delle garanzie del giusto procedimento, non rappresentano un modo efficace di combattere la pirateria online: sono solo danno collaterale'.

Cosi' in una nota Cloudflare in merito alla sentenza n.

13201/2026 con cui il Tar Lazio ha respinto ieri i ricorsi della Societa' contro #PiracyShield - la piattaforma tecnologica italiana gestita dall'Authority nata per contrastare lo streaming illegale di contenuti protetti da copyright - e contro la sanzione dell'Autorita', confermando la multa da 14 milioni di euro di Agcom a Cloudflare. 'Questo approccio - prosegue la nota - e' inoltre in contrasto con i requisiti del Digital Services Act dell'Ue, frutto di un'attenta negoziazione e posti a tutela dei diritti. Il tentativo di includere nel perimetro del Piracy Shield strumenti fondamentali per la liberta' di espressione in tutto il mondo - come le Vpn e i resolver Dns pubblici - ne aggrava ulteriormente i problemi. Cloudflare continuera' a contrastare questo eccesso regolatorio. Restiamo fermamente impegnati nella difesa di un Internet aperto, affidabile e sicuro, e continueremo a portare questi temi cruciali all'attenzione dei decisori politici europei'.

com-bag

(RADIOCOR) 18-07-26 12:33:45 (0256) 5 NNNN