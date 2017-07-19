PiovanGroup: acquisisce danese Aasted per crescere in automazione alimentare

Target 200 mln fatturato in divisione Food & Powders (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 16 giu - PiovanGroup, operatore attivo nello sviluppo e nella produzione di sistemi di automazione per lo stoccaggio, il trasporto e il trattamento di polimeri, bioresine, polimeri riciclati, liquidi alimentari e polveri, sia alimentari sia industriali, ha siglato un accordo per l'acquisizione di Aasted, realta' danese attiva nella fornitura di soluzioni innovative e apparecchiature avanzate per i settori del cioccolato, dei prodotti da forno e della confetteria. L'operazione, si legge in una nota, rappresenta un passaggio rilevante nella strategia del Gruppo volta a rafforzare la propria divisione food processing e ad ampliare la presenza in segmenti ad alto potenziale di crescita. L'integrazione tra le due realta' consentira' al Gruppo di proporre linee di produzione complete e chiavi in mano, dalla gestione degli ingredienti fino alla trasformazione del prodotto finito. L'acquisizione generera' significativi benefici commerciali e operativi e ulteriori benefici deriveranno dalla condivisione delle attivita' di ricerca e sviluppo e delle competenze ingegneristiche, con un conseguente potenziamento della capacita' di innovazione del Gruppo. Negli anni PiovanGroup ha perseguito una strategia di crescita nel settore alimentare attraverso investimenti significativi nelle tecnologie per il food processing e l'acquisizione di Aasted consentira' alla divisione Food & Powders del gruppo di raggiungere un fatturato di circa 200 milioni di euro. Questo percorso di crescita proseguira' nei prossimi anni attraverso importanti investimenti in personale, tecnologie e manifattura, inclusa la recente riqualificazione dello stabilimento di Scarnafigi, in Piemonte, e l'apertura di un nuovo sito a Modena, in Emilia-Romagna, nel 2026.

Advisor dell'operazione Abg Sundal Collier, Moalem Weitemeyer, Chiomenti, Dnb Carnegie e Kromann Reumert.

mar-com.

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