Piombino: Urso vede Jindal, incontro risolutivo

Piena soddisfazione del ministro (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 04 set - Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha avuto una riunione in videoconferenza questa mattina con Sajjan Jindal, presidente del Gruppo JSW, insieme ai relativi staff tecnici, riguardo al rilancio del polo siderurgico di Piombino. Un incontro, si legge in una nota, definito "risolutivo sia per quanto riguarda il piano industriale di JSW per la realizzazione del treno rotaie, per il quale i gruppi di lavoro lavoreranno intensamente per la definizione dell'accordo di programma, sia per il raggiungimento dell'accordo con Metinvest riguardo la condivisione delle aree demaniali". Il ministro, conclude il comunicato, 'alla luce della riunione, ha espresso la sua piena soddisfazione".

