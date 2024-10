Piombino: Urso, troveremo accordo per ripartizione aree polo siderurgico

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 15 ott - Sull'accordo per il polo siderurgico di Piombino 'stiamo lavorando, riusciremo a raggiungere l'obiettivo di un accordo tra le parti per la ripartizione delle aree, che sono demaniali, e quindi abbiamo qualche potere di convinzione che stiamo esercitando come sempre con garbo'. Cosi' il ministro delle Imprese e del Made in Italy, a margine della riaccensione dell'altoforno 1 dell'ex Ilva di Taranto. 'Raggiungeremo l'obiettivo di far convivere in quel sito due grandi player internazionali che possono contribuire in maniera significativa a ripristinare i livelli produttivi siderurgici italiani in Europa', ha aggiunto Urso.

