Piombino: Urso, sindaco e presidente Giani commissari per garantire progetti

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 03 lug - Per far ripartire il polo siderurgico di Piombino 'le istituzioni oggi sono allineate: lo dimostra l'annuncio appena fatto ai sindacati di un'intesa affinche' il presidente (della Regione Toscana) Giani svolga il ruolo di commissario infrastrutturale e il sindaco di Piombino il ruolo di commissario per le autorizzazioni, come previsto dall'articolo 13, che e' stato utilizzato per l'investimento di Metinvest-Danieli. Due commissari politici, perche' questa e' una grande vertenza politica e sindacale per Piombino, la Toscana e per l'Italia'. Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, a margine dell'incontro presso il Comune di Piombino con i sindacati dei metalmeccanici insieme al sindaco Francesco Ferrari e il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, sottolineando che 'la nomina dei due commissari sicuramente e' garanzia per tutti che gli accordi saranno realizzati nei tempi prefissi'.

Fla-.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 03-07-26 18:44:08 (0532)PA 5 NNNN