Piombino: Urso, sindaco e presidente Giani commissari per garantire progetti -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 03 lug - 'Siamo impegnati a chiudere la vicenda che riguarda gli investitori indiani che, finalmente dopo anni, dovranno realizzare un piano di investimenti industriali che siano sostenibili nel tempo, garantendo insieme a Metinvest-Danieli la piena occupazione e il rilancio siderurgico di Piombino', ha continuato Urso, aggiungendo che 'abbiamo raggiunto anche una piena condivisione su come realizzare un Accordo di programma con Jsw che garantisca la continuita' occupazionale, quindi la tutela di tutti i lavoratori mentre si realizza, e noi ci auguriamo prima possibile, l'investimento collaterale -importante e significativo perche' consentira' di produrre finalmente acciaio green qui a Piombino - della cordata Metinvest-Danieli'. Per Urso, 'i due progetti devono essere realizzati insieme e insieme devono garantire la piena continuita' occupazionale, il ritorno al lavoro di tanti lavoratori che sono rimasti per troppo tempo in cassa integrazione'. In merito ai tempi, Urso ha detto che, 'per quanto riguarda l'Accordo di programma, noi ci auguriamo che l'azienda recepisca le indicazioni che noi porteremo insieme come istituzioni, rappresentando le aspettative dei nostri lavoratori e che questo accada gia' nelle prossime settimane, comunque prima della pausa estiva. Per quanto riguarda l'investimento di Metinvest e di Danieli, io credo che superate le problematiche finanziarie possa essere realizzato gia' a partire dal prossimo autunno. Anche per questo mi incontrero' in questa sede con i loro rappresentanti e stiamo lavorando affinche' ci sia una certezza sul piano di investimenti'.

Fla-.

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