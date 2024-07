Piombino: Mimit, piani per polo siderurgico devono garantire occupazione

Prossimo incontro si svolgera' a settembre (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 31 lug - Metinvest-Danieli e Jsw, i due gruppi impegnati nel polo siderurgico di Piombino, 'nei loro piani dovranno garantire i livelli occupazionali'. E' quanto ha richiesto il ministero delle Imprese e del Made in Italy, in occasione dell'incontro tecnico di aggiornamento sulla situazione del polo. Presenti i rappresentanti dei sindacati metalmeccanici nazionali, confederali e locali della Fim, Fiom, Uilm e Usb, le direzioni aziendali di Jsw Steel Italy e Metinvest-Danieli, il Comune di Piombino e la Regione Toscana. Come indicato in una nota del Mimit, 'al centro dell'incontro gli aspetti occupazionali alla luce dei due investimenti che coesisteranno nell'area. Come riportato in precedenza nei piani di riconversione, Metinvest-Danieli e Jsw, realizzeranno un sito di produzione dell'acciaio tecnologicamente all'avanguardia e un piano di revamping del treno di laminazione. Durante il confronto il Mimit ha ribadito ai gruppi industriali che i loro piani dovranno garantire i livelli occupazionali. Le parti si riuniranno nuovamente per un nuovo aggiornamento a settembre'.

Com-Fla-

(RADIOCOR) 31-07-24 14:36:39 (0490) 5 NNNN