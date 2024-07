Piombino: Fim, incertezze su disparita' posizioni e tempi tra Metinvest e Jsw

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 31 lug - 'Come Fim riteniamo rischioso il tempo che intercorre nell'incertezza e la disparita' di posizione - rispetto ai dati emersi - tra le due aziende. Se da una parte Metinvest ha gia' proceduto con la firma a ratificare la suddivisione condivisa delle aree, lo stesso non e' accaduto per Jsw e questo impegna il Governo a essere garante degli investimenti in programma'.

Cosi' il segretario nazionale Fim-Cisl Valerio D'Alo' dopo il tavolo al ministero delle Imprese e del Made in Italy sulla situazione del polo siderurgico di Piombino, durante il quale ci si e' concentrati anche sulle eventuali difficolta' sul piano occupazionale. Si parla di 1.330 unita' per Jsw di cui 415 oggi coperti da ammortizzatore sociale, 52 addetti Gsi, 118 di Piombino Logistic. per la Fim, 'va dato per acquisito che non ci saranno esuberi e va trovata una soluzione d'insieme per tutti i lavoratori'. Per Paolo Cappelli della Fim-Cisl Toscana, infatti, 'abbiamo sempre avuto come primo obiettivo la salvaguardia occupazionale e la tenuta sociale di un territorio ormai martoriato da anni e anni di crisi'.

