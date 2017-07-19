Pinifarina: firma il design del nuovo treno aeroportuale di Nankai in Giappone

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 6 ago - La giapponese Nankai Electric Railway ha scelto Pininfarina "come partner per il design" del nuovo espresso aeroportuale destinato a collegare Osaka con l'aeroporto internazionale del Kansai, e a operare sulla futura linea Naniwasuji. Come spiega una nota, per la societa' italiana si tratta "della prima collaborazione" per un convoglio ferroviario disegnato per il mercato giapponese.

Il nuovo treno, interamente a posti riservati, sara' la futura ammiraglia del gruppo Nankai e raccogliera' l'eredita' del predecessore, in servizio dal 1994 e utilizzato finora da circa 76 milioni di passeggeri.

'Il nostro obiettivo e' creare un nuovo treno espresso aeroportuale all'altezza del ruolo di porta d'accesso tra il Kansai e il resto del mondo', ha dichiarato in una nota il presidente di Nankai, Satoshi Kajitani. 'Siamo entusiasti di contribuire a creare una nuova esperienza di viaggio che rifletta sia le ambizioni di Nankai Electric Railway sia il patrimonio distintivo del design Pininfarina', ha sottolineato l'ad Paolo Dellacha', precisando che il convoglio portera' il marchio della societa' italiana.

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