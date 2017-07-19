Pimco: l'AI aumenta o riduce i tassi neutrali? - PAROLA AL MERCATO

di Tiffany Wilding* (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 05 lug - Una quota crescente di banchieri centrali sostiene che l'intelligenza artificiale finira' per spingere al rialzo i tassi di interesse neutrali. Intuitivamente, se l'IA aumenta la produttivita' e stimola la crescita nel lungo periodo, le famiglie avranno meno incentivi a risparmiare, facendo cosi' salire il tasso reale neutrale. Questa visione e' diventata sempre piu' presente nelle discussioni di politica economica, con alcuni osservatori che richiamano la fine degli anni '90, quando una maggiore crescita della produttivita' coincise con stime in aumento del tasso neutrale.

Si tratta di una questione fondamentale per la politica monetaria, poiche' il tasso reale neutrale - sebbene teorico e non osservabile - funge spesso da punto di riferimento: e' il tasso che non frena ne' stimola la crescita economica. Gli economisti lo chiamano r* o r-star.

Tuttavia, le prove empiriche disponibili offrono scarso sostegno alla narrativa diffusa sull'AI. Anziche' aumentare, i rendimenti reali e nominali a lungo termine tendono a diminuire in occasione delle principali notizie relative all'AI. Esaminando in particolare le reazioni del mercato al lancio di grandi modelli di IA a partire dal 2023, la variazione cumulata dei tassi forward suggerisce che gli investitori stiano rivedendo al ribasso, e non al rialzo, le aspettative sul tasso neutrale. Anche se si e' scettici nei confronti dell'analisi basata sugli eventi, e' degno di nota il fatto che non vi siano prove coerenti che i tassi siano aumentati in risposta agli sviluppi dell'IA.

Il tasso neutrale e il tasso forward a cinque anni tra cinque anni Come accennato in precedenza, il tasso reale neutrale e' al centro dell'attenzione dei banchieri centrali poiche' costituisce un utile indicatore per stabilire se il tasso di politica monetaria stia frenando o stimolando l'economia. Una definizione ampiamente utilizzata di r* e' quella del tasso di interesse reale a breve termine che prevale in una situazione di piena occupazione e di inflazione stabile. Per definizione, si tratta di un concetto di lungo periodo, che prescinde dagli shock temporanei in cui la banca centrale puo' dover portare il tasso di policy al di sopra o al di sotto del livello neutrale.

Poiche' r* tende ad evolversi insieme a forze strutturali lente dell'economia- tra cui demografia, produttivita' e tendenze relative al risparmio e agli investimenti - le banche centrali devono comprendere non solo le dinamiche economiche cicliche, ma anche come si evolve r* per definire in modo efficace la propria politica monetaria. Il problema e' che, poiche' r* non e' osservabile, deve essere stimato, e le sue stime sono soggette a un elevato grado di incertezza.

Un modo per ottenere una proxy (piuttosto che una stima) di r* consiste nell'utilizzare i tassi impliciti di mercato.

Nello specifico, il tasso forward a 5 anni tra 5 anni (5y5y) e' un proxy utile perche' rappresenta il tasso implicito di mercato che, secondo le aspettative, prevarra' una volta che gli effetti ciclici a breve termine si saranno attenuati. Il forward 5y5y incorpora le aspettative degli investitori sul tasso medio overnight nel lungo periodo, oltre a un premio a termine (la compensazione per il rischio di fissare oggi un rendimento fisso futuro invece di investire in un'obbligazione a breve scadenza e reinvestire continuamente a scadenza).

Gli studi basati sugli eventi che analizzano le variazioni dei tassi forward reali e nominali a 5 anni tra 5 anni (5y5y) offrono un utile punto di riferimento per valutare come il mercato reagisce al lancio di nuovi modelli di intelligenza artificiale. Poiche' le aspettative relative a questi modelli tendono ad essere scontate in anticipo, la reazione del mercato alla data di lancio riflette in che misura il nuovo modello abbia superato o deluso tali aspettative.

*Economista di PIMCO e J.R. Scott, Economista di PIMCO.

red-

(RADIOCOR) 05-07-26 18:15:29 (0413) 5 NNNN