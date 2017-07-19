Pimco: Cina, sostegno politico, deflazione persistente - PAROLA AL MERCATO

di Stephen Chang*, Adam Bowe** e Tomoya Masanao*** (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 22 feb - Una crescita moderata e risposte politiche sempre piu' divergenti caratterizzano l'Asia-Pacifico nel 2026, sottolineando la necessita' di un approccio disciplinato basato sul valore relativo tra i diversi mercati.

L'Asia Pacifico entra nel 2026 affrontando percorsi politici divergenti, cambiamenti nei modelli del commercio globale e le conseguenze dei recenti cambiamenti politici negli Stati Uniti. Come delineato nel nostro ultimo Cyclical Outlook: Compounding Opportunity, l'allentamento fiscale in Cina, Giappone e Stati Uniti sta contribuendo a stabilizzare la crescita regionale, mentre l'inflazione resta sostanzialmente sotto controllo.

La Cina punta a mantenere una crescita compresa tra il 4% e il 5%, un obiettivo che richiede un sostegno politico costante in un contesto caratterizzato da persistenti pressioni al ribasso sui prezzi e da una domanda interna debole, nonostante le esportazioni continuino a mostrare una buona tenuta. Il Giappone e' destinato a registrare una modesta espansione, sostenuta da stimoli fiscali e da una graduale normalizzazione delle politiche. L'Australia e' sulla buona strada per registrare una crescita costante, vicina al trend, sostenuta da un miglioramento della domanda privata ma da una politica ancora restrittiva, con l'inflazione che recentemente e' tornata al di sopra dell'obiettivo.

Le economie aperte piu' piccole, come Corea, Taiwan e Singapore, continuano a beneficiare del ciclo di investimenti guidato dall'intelligenza artificiale e delle esportazioni resilienti di prodotti elettronici. Rimangono relativamente isolate dai dazi, anche se i risultati tra i vari Paesi stanno diventando sempre piu' disomogenei.

Al contrario, i mercati piu' orientati al mercato interno, tra cui Indonesia, India e Filippine, stanno gia' registrando una crescita piu' lenta del credito, segnalando la necessita' di investimenti pubblici piu' consistenti e riforme strutturali piu' profonde.

In questo contesto, gli investitori dovranno essere selettivi, concentrandosi sulle opportunita' di valore relativo man mano che le politiche divergono e rimanendo vigili sui cambiamenti dei tassi di interesse, delle valute e delle condizioni di credito.

Dopo un solido 2025, la crescita della Cina e' destinata a rallentare verso il 4% circa, poiche' l'impulso dato dalla diversificazione delle esportazioni e dagli aggiornamenti industriali basati sull'intelligenza artificiale inizia a svanire.

La Cina continua a godere di notevoli vantaggi in termini di scala produttiva e costi, e il 15 Piano quinquennale (2026-2030) pone maggiore enfasi sulla produttivita', lo sviluppo tecnologico e le infrastrutture strategiche. Queste priorita' dovrebbero aiutare la Cina a continuare ad espandere la propria quota di esportazioni globali e a salire ulteriormente nella catena del valore.

La domanda interna, tuttavia, mostra scarsi segni di ripresa.

Le vendite al dettaglio stanno perdendo slancio con l'attenuarsi dell'effetto del programma di sostituzione dei beni avviato lo scorso anno, mentre gli investimenti sono frenati dal rallentamento delle attivita' infrastrutturali e dalla ristrutturazione in corso nel settore immobiliare, che continua a pesare sulla fiducia e a favorire un elevato risparmio precauzionale.

*Managing Director e Portfolio Manager di PIMCO **Executive Vice President e Portfolio Manager di PIMCO ***Head of Asia-Pacific Portfolio Management di PIMCO e Co-Head of PIMCO Japan.

Red-

(RADIOCOR) 22-02-26 17:34:14 (0445) 5 NNNN